Алина Корнеева вышла в полуфинал юниорского Уимблдона

Российская теннисистка Алина Корнеева вышла в полуфинал юниорского турнира на Уимблдоне-2023. В четвертьфинальном матче первая сеяная Корнеева нанесла поражение представительнице Японии Эне Коике, посеянной под восьмым номером, со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Корнеева семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Коике выполнила три эйса, восемь раз ошиблась на подаче и использовала все три шанса взять подачу соперницы.

За выход в финал Корнеева сыграет с представительницей Чехии Николой Бартунковой.

Ранее в 2023 году Корнеева уже выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос».