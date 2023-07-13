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Алина Корнеева вышла в полуфинал юниорского Уимблдона

Алина Корнеева вышла в полуфинал юниорского Уимблдона
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Российская теннисистка Алина Корнеева вышла в полуфинал юниорского турнира на Уимблдоне-2023. В четвертьфинальном матче первая сеяная Корнеева нанесла поражение представительнице Японии Эне Коике, посеянной под восьмым номером, со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Корнеева семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Коике выполнила три эйса, восемь раз ошиблась на подаче и использовала все три шанса взять подачу соперницы.

За выход в финал Корнеева сыграет с представительницей Чехии Николой Бартунковой.

Ранее в 2023 году Корнеева уже выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос».

Уимблдон — девушки. 1/4 финала
13 июля 2023, четверг. 15:00 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7  
5 		6 4  
         
Эна Коике
Япония
Эна Коике
Э. Коике
Комментарии
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