Маркета Вондроушова стала первой с 1963 года несеяной финалисткой Уимблдона

42-я ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала первой несеяной финалисткой Уимблдона с 1963 года. Это означает, что Маркета – на данный момент единственная теннисистка в Открытой эре (с 1968 года), которой удалось выйти в финал турнира «Большого шлема» на траве, не попав в посев. Отметим, что на протяжении Открытой эры в XX веке сеяных игроков на «Шлемах» было 16, а не 32.

В полуфинале Уимблдона-2023 Вондроушова обыграла бронзового призёра Олимпиады-2020, бывшую третью ракетку мира, представительницу Украины Элину Свитолину (WC, 76-я в рейтинге WTA) со счётом 6:3, 6:3. В финале британского травяного мэйджора Вондроушова встретится с победительницей матча Онс Жабер (Тунис, 6, прошлогодняя финалистка) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).

Отметим, что Маркета не в первый раз выходит в финал турнира «Большого шлема». В 2019 году чешка дошла до финала «Ролан Гаррос».