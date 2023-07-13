Янчук: Медведев будет стремиться взять реванш у Алькараса за поражение в Индиан-Уэллсе

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о предстоящем противостоянии россиянина Даниила Медведева с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2023.

«С Алькарасом Медведеву будет очень сложно. Алькарас играет быстрее других соперников, а также у него очень мощные удары. С виду не поражает, но скорость мяча потрясающая. У Карлоса быстрый приём подачи.

Было поражение в Индиан-Уэллсе в двух сетах. Но здесь трава — Алькарас не король на этом покрытии. Ему ещё предстоит завоевать это звание. Матч будет интересным, потому что Медведев будет стремиться взять реванш за поражение в весенней встрече. Главное, что Медведев уже научился справляться с этой быстротой и вносит коррективы в игру. У него есть хорошая подача. Главное — держать свою подачу.

У Алькараса более частые и эффективные выходы к сетке. Карлос много укорачивает и делает резанные удары. Но уже хорошо, что Медведев вышел в полуфинал. Это показатель того, что Даниил осваивает траву. Многое будет определять характер. Алькарас в этом плане противоречивый. При равной борьбе это может сказаться в пользу Медведева», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.