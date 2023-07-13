Онс Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона, обыграв Арину Соболенко
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче посеянная шестой Жабер нанесла поражение второй ракетке мира, Арине Соболенко из Беларуси со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
Жабер дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из десяти брейк-пойнтов. Соболенко выполнила десять эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала один из трёх брейк-пойнтов.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча Онс Жабер — Арина Соболенко в полуфинале Уимблдона.
За титул Жабер поспорит с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. В прошлом году Онс в трёх партиях проиграла в финале представляющей Казахстан Елене Рыбакиной.
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