Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Арина Соболенко не сможет лишить Игу Свёнтек статуса первой ракетки мира после Уимблдона

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко потеряла шанс дебютировать на первой строчке рейтинга WTA после Уимблдона-2023, то есть лишить статуса первой ракетки мира польку Игу Свёнтек.

Это произошло после поражения Соболенко (2) в полуфинале травяного турнира «Большого шлема». Арина со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6 проиграла прошлогодней финалистке турнира, шестой ракетке мира, представительнице Туниса Онс Жабер (6).

Напомним, Соболенко гарантированно опередила бы Свёнтек и заняла первую позицию рейтинга WTA, если бы вышла в финал турнира. После Уимблдона Арина будет отставать от Иги на 470 очков.

Жабер же за титул на Уимблдоне-2023 сразится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.