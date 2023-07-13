Фото: Элина Свитолина в слезах покидала стадион после поражения в полуфинале Уимблдона

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио, бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла сдержать эмоции после поражения в полуфинале Уимблдона-2023 от чешки Маркеты Вондроушовой со счётом 3:6, 3:6.
Покидая Центральный корт, Свитолина была в слезах.
«Горжусь, что в эти две недели показала бойцовский дух, и тем, как справлялась с нервами. Не сегодня, конечно. Жаль, что в полуфинале я не смогла сыграть чуть лучше, не сумела лучше провести некоторые геймы. Но мои предыдущие матчи были хорошими», — позднее сказала Свитолина на пресс-конференции.
Напомним, перед «Ролан Гаррос» Свитолина вернулась в тур после рождения ребёнка. В середине октября Элина и её супруг, бывшая шестая ракетка мира, француз Гаэль Монфис, впервые стали родителями.
- 13 июля 2023
-
22:40
-
22:32
-
22:17
-
22:04
-
21:58
-
21:53
-
21:46
-
21:00
-
20:47
-
20:41
-
20:35
-
20:18
-
20:09
-
19:57
-
19:39
-
18:58
-
18:46
-
18:33
-
18:18
-
18:10
-
17:59
-
17:40
-
17:24
-
17:22
-
17:18
-
17:16
-
17:01
-
16:52
-
16:31
-
16:10
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:20
-
13:50