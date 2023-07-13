Фото: Элина Свитолина в слезах покидала стадион после поражения в полуфинале Уимблдона

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио, бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла сдержать эмоции после поражения в полуфинале Уимблдона-2023 от чешки Маркеты Вондроушовой со счётом 3:6, 3:6.

Покидая Центральный корт, Свитолина была в слезах.

«Горжусь, что в эти две недели показала бойцовский дух, и тем, как справлялась с нервами. Не сегодня, конечно. Жаль, что в полуфинале я не смогла сыграть чуть лучше, не сумела лучше провести некоторые геймы. Но мои предыдущие матчи были хорошими», — позднее сказала Свитолина на пресс-конференции.

Напомним, перед «Ролан Гаррос» Свитолина вернулась в тур после рождения ребёнка. В середине октября Элина и её супруг, бывшая шестая ракетка мира, француз Гаэль Монфис, впервые стали родителями.