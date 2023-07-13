Хорват Павич и украинка Киченок стали чемпионами Уимблдона-2023 в миксте
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Хорват Мате Павич и украинка Людмила Киченок стали победителями Уимблдона-2023 в соревнованиях смешанных пар. В финальном матче посеянные седьмыми Павич и Киченок нанесли поражение бельгийцу Йорану Флигену и китаянке Сюй Ифань со счётом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
Павич и Киченок девять раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали два из четырёх брейк-пойнтов. Флиген и Сюй Ифань выполнили пять эйсов, трижды ошиблись на подаче и не использовали единственную возможность взять подачу соперников.
Павич в 2021 году выигрывал Уимблдон в мужском парном разряде, а ещё два раза выступал в финале. Лучшее достижение Киченок в женском парном разряде — выход в полуфинал в 2022 году.
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