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Хорват Павич и украинка Киченок стали чемпионами Уимблдона-2023 в миксте

Хорват Павич и украинка Киченок стали чемпионами Уимблдона-2023 в миксте
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Хорват Мате Павич и украинка Людмила Киченок стали победителями Уимблдона-2023 в соревнованиях смешанных пар. В финальном матче посеянные седьмыми Павич и Киченок нанесли поражение бельгийцу Йорану Флигену и китаянке Сюй Ифань со счётом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Павич и Киченок девять раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали два из четырёх брейк-пойнтов. Флиген и Сюй Ифань выполнили пять эйсов, трижды ошиблись на подаче и не использовали единственную возможность взять подачу соперников.

Павич в 2021 году выигрывал Уимблдон в мужском парном разряде, а ещё два раза выступал в финале. Лучшее достижение Киченок в женском парном разряде — выход в полуфинал в 2022 году.

Уимблдон — микст. Финал
13 июля 2023, четверг. 20:05 МСК
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
М. Павич Л. Киченок
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 9 6
4 		7 11 3
         
Йоран Флиген
Бельгия
Йоран Флиген
Сюй Ифань
Китай
Сюй Ифань
Й. Флиген С. Ифань
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