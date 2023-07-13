Свитолина: не думаю, что поддержка украинок со стороны WTA должна зависеть от их рейтинга

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио, бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина считает, что её успехи и достижения других украинок на траве не должны быть связаны с большим сочувствием и поддержкой со стороны WTA.

«Не уверена, стоит ли это связывать. Какое отношение игра может иметь к тому, сколько помощи мы получаем от WTA? Мы получили большую известность? Да, но это не должно влиять [таким образом]. У нас 4-5 девушек в топ-100, может, 6-7 в топ-200. Не думаю, что это должно зависеть от рейтинга.

Нам пришлось перевозить свои семьи, мы многое оплачиваем, делаем благотворительные взносы, постоянно стараемся помогать стране. Почему это должно зависеть от того, известны мы или нет? Тогда уж наоборот — нам ведь больше платят. Это не должно зависеть от рейтинга», — сказала Свитолина на пресс-конференции после поражения в полуфинале турнира.