Арина Соболенко рассказала, чего ожидает от себя на US Open — 2023

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, чего ожидает от себя на грядущем US Open.

Напомним, в полуфинале US Open – 2022 Соболенко со счётом 6:3, 1:6, 4:6 проиграла первой ракетке мира, польке Иге Свёнтек. Свёнтек в итоге стала чемпионкой турнира, победив в финале Онс Жабер.

«Ну, выступить лучше. Если дойду до полуфинала, то надо выступить лучше, чем в предыдущем полуфинале (улыбается)», — сказала Соболенко на пресс-конференции после поражения в полуфинале Уимблдона-2023.

Арина со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6 уступила прошлогодней финалистке турнира, шестой ракетке мира, представительнице Туниса Онс Жабер (6).

Интересно, что Соболенко гарантированно опередила бы Свёнтек и заняла первую позицию рейтинга WTA, если бы вышла в финал турнира. Теперь же после Уимблдона Арина будет отставать от Иги на 470 очков.