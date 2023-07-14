Вероника Кудерметова опубликовала фото в купальнике в честь 100 тыс. подписчиков

12-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото в ярком купальнике с отдыха.

«100 000 подписчиков – это большое число! Я безумно счастлива и благодарна ежедневно ощущать вашу поддержку и любовь, вместе мы будем расти ещё больше и становиться сильнее! Ваша Вероника», — подписала фото Кудерметова.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Кудерметова неудачно выступила на текущем Уимблдоне. Вероника дошла до второго круга, где проиграла со счётом 3:6, 3:6 представительнице Чехии Маркете Вондроушовой (42-я ракетка мира). Отметим, что Вондроушова уже дошла до финала, где сразится с прошлогодней финалисткой, представительницей Туниса Онс Жабер. Матч состоится в субботу, 15 июля.