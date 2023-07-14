Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В финале Уимблдона определится новая чемпионка турниров «Большого шлема»

В финале Уимблдона определится новая чемпионка турниров «Большого шлема»
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница финального матча Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде станет новой чемпионкой турниров «Большого Шлема». Соперницы по решающему матчу Маркета Вондроушова из Чехии и Онс Жабер из Туниса ещё не побеждали на соревнованиях такого уровня.

Вондроушова ранее один раз играла в финале турнира «Большого шлема». В решающей встрече «Ролан Гаррос»-2019 она уступила австралийке Эшли Барти.

Жабер в прошлом году дважды доходила до финалов турниров «Большого шлема». На Уимблдоне-2022 она проиграла в решающей встрече Елене Рыбакиной из Казахстана, а на Открытом чемпионате США-2022 — польке Иге Свёнтек.

Финал Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде пройдёт 15 июля на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало матча в 16:00 мск.

Материалы по теме
Вондроушова сразится с Жабер — ждём новую чемпионку ТБШ! Итоги дня на Уимблдоне
Вондроушова сразится с Жабер — ждём новую чемпионку ТБШ! Итоги дня на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023