В финале Уимблдона определится новая чемпионка турниров «Большого шлема»

Победительница финального матча Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде станет новой чемпионкой турниров «Большого Шлема». Соперницы по решающему матчу Маркета Вондроушова из Чехии и Онс Жабер из Туниса ещё не побеждали на соревнованиях такого уровня.
Вондроушова ранее один раз играла в финале турнира «Большого шлема». В решающей встрече «Ролан Гаррос»-2019 она уступила австралийке Эшли Барти.
Жабер в прошлом году дважды доходила до финалов турниров «Большого шлема». На Уимблдоне-2022 она проиграла в решающей встрече Елене Рыбакиной из Казахстана, а на Открытом чемпионате США-2022 — польке Иге Свёнтек.
Финал Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде пройдёт 15 июля на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало матча в 16:00 мск.
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