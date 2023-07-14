Соболенко рассказала, что хочет улучшить в своей игре после вылета с Уимблдона

Представительница Беларуси Арина Соболенко рассказала, что хочет улучшить в своей игре после поражения от Онс Жабер в полуфинале Уимблдона.
«Я думаю, что первое, что мы сделаем на тренировке, мой тренер будет разыгрывать много линий, и я должна буду играть кросс-корт вместо того, чтобы пытаться наносить сумасшедшие удары с таких низких мячей. Есть так много вещей, которые я могу улучшить. Я думаю, что это больше ментально. Я могу улучшить больше ментальные вещи, чем игру. У меня всё шло хорошо. Я просто немного растерялась во втором сете. Я чувствовала, что она делает всё, что хочет, и всё идет своим чередом. Я просто пыталась вернуть мяч обратно на ту сторону. Я просто продолжу работать. Надеюсь, в следующий раз морально я буду сильнее в полуфинале», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В финале турнира Жабер встретится с Маркетой Вондроушовой.
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