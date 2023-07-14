Вондроушова высказалась о Жабер, с которой сыграет в финале Уимблдона

Чешка Маркета Вондроушова высказалась о представительнице Туниса Онс Жабер, с которой ей предстоит сыграть в финале Уимблдона.

«Я чувствую, что в чем-то мы похожи. Мы делаем дроп-шоты. В этом году мы уже играли несколько раз. Мы должны были сыграть в Истборне тоже в первом раунде, но я тогда снялась с турнира.

Да, Жабер играла здесь в финале в прошлом году. Она также играла в финале Открытого чемпионата США. Она привыкла играть в финалах турниров Большого шлема. Это финал, так что это будет тяжёлый матч», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале турнира Вондроушова обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину. Жабер, в свою очередь, сломила сопротивление белоруски Арины Соболенко.