Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 14 июля

Сегодня, 14 июля, пройдёт очередной игровой день Уимблдона. Состоятся полуфинальные матчи, в одном из которых за выход в полуфинал поборется россиянин, третья ракетка мира Даниил Медведев.

Медведев остаётся последним российским теннисистом на этом турнире. Его соперником в 1/2 финала Уимблдона будет первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас. Во втором полуфинальном противостоянии встретятся восьмая и вторая ракетки мира. Итальянец Янник Синнер сразится за путёвку в финал с сербом Новаком Джоковичем.

Уимблдон. Расписание и примерное время начала матчей. 14 июля. Мужчины

Центральный корт

15:30. Янник Синнер (Италия, 8) — Новак Джокович (Сербия, 2)

17:30. Даниил Медведев (Россия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1)