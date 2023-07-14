Азаренко: мама была очень строга со мной. Я боялась проигрывать, боялась её разочаровать

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, что боялась проиграть на корте из-за реакции мамы.
«Я ощущала серьёзное давление, когда была ребёнком. Мама была очень строга со мной. Она толкала меня вперёд. Она сильно расстраивалась из-за моих поражений, я не хотела её разочаровывать. Я до сих пор чувствую вину, когда проигрываю, потому что это происходило продолжительное время. Когда соревновалась, я так боялась проиграть, что пришлось искать способ, как этого не допускать. У многих своя мотивация, но они просто не любят проигрывать. Я боялась этого, боялась разочаровать маму. Мои родители работали ради меня, и я не хотела, чтобы их труды пропали даром», — приводит слова Азаренко Sportskeeda со ссылкой на подкаст William Hill's Upfront.
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