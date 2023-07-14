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Виктория Азаренко: хочу выиграть ещё один ТБШ. Я бы не играла, если бы не думала об этом

Виктория Азаренко: хочу выиграть ещё один ТБШ. Я бы не играла, если бы не думала об этом
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33-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, что надеется выиграть ещё один турнир «Большого шлема» до конца карьеры.

«Хочу, чтобы меня запомнили как ту спортсменку, которая ушла из спорта в лучшем состоянии, чем пришла. Я многое делаю за пределами корта. Надеюсь, что буду работать над дальнейшими изменениями и прогрессом. Конечно, я надеюсь выиграть ещё один турнир «Большого шлема». Я бы не играла, если бы не думала об этом», — сказала Азаренко в подкасте William Hill's Upfront.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Уимблдона Азаренко дошла до 1/8 финала. На этой стадии турнира белорусская спортсменка проиграла украинке Элине Свитолиной. На счету Азаренко два чемпионства на турнирах «Большого шлема» — теннисистка выиграла Australian Open в 2012 и 2013 годах.

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