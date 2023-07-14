Виктория Азаренко: хочу выиграть ещё один ТБШ. Я бы не играла, если бы не думала об этом

33-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, что надеется выиграть ещё один турнир «Большого шлема» до конца карьеры.
«Хочу, чтобы меня запомнили как ту спортсменку, которая ушла из спорта в лучшем состоянии, чем пришла. Я многое делаю за пределами корта. Надеюсь, что буду работать над дальнейшими изменениями и прогрессом. Конечно, я надеюсь выиграть ещё один турнир «Большого шлема». Я бы не играла, если бы не думала об этом», — сказала Азаренко в подкасте William Hill's Upfront.
Напомним, в нынешнем розыгрыше Уимблдона Азаренко дошла до 1/8 финала. На этой стадии турнира белорусская спортсменка проиграла украинке Элине Свитолиной. На счету Азаренко два чемпионства на турнирах «Большого шлема» — теннисистка выиграла Australian Open в 2012 и 2013 годах.
- 14 июля 2023
-
10:30
-
10:20
-
10:17
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:27
-
09:00
-
03:40
-
03:06
-
02:40
-
01:58
-
00:45
-
00:07
- 13 июля 2023
-
23:52
-
23:34
-
23:28
-
23:05
-
22:40
-
22:32
-
22:17
-
22:04
-
21:58
-
21:53
-
21:46
-
21:00
-
20:47
-
20:41
-
20:35
-
20:18
-
20:09
-
19:57
-
19:39
-
18:58