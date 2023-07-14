Азаренко: Джоковича так много раз выставляли злодеем. Это двойные стандарты

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.
«Новак Джокович не получает того признания, которого заслуживает. Роджер Федерер — самый талантливый из «Большой тройки». Рафа Надаль — боец с полной самоотдачей. Не думаю, что я видела у какого-либо другого атлета мышление как у Новака. Иногда он сам навлекает на себя критику. Новак меня действительно поражает. Джоковича так много раз выставляли злодеем. Это двойные стандарты. Ему нужно было выполнять гораздо больше работы, чем Роджеру и Рафе, для поддержания хорошего имиджа. Он всегда карабкается в гору. Когда Новак был моложе, он хотел быть привлекательным для публики, но теперь ему всё равно», — сказала Азаренко в подкасте William Hill's Upfront.
- 14 июля 2023
-
10:54
-
10:43
-
10:30
-
10:20
-
10:17
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:27
-
09:00
-
03:40
-
03:06
-
02:40
-
01:58
-
00:45
-
00:07
- 13 июля 2023
-
23:52
-
23:34
-
23:28
-
23:05
-
22:40
-
22:32
-
22:17
-
22:04
-
21:58
-
21:53
-
21:46
-
21:00
-
20:47
-
20:41
-
20:35
-
20:18
-
20:09
-
19:57