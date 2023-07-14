Азаренко: Джоковича так много раз выставляли злодеем. Это двойные стандарты

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«Новак Джокович не получает того признания, которого заслуживает. Роджер Федерер — самый талантливый из «Большой тройки». Рафа Надаль — боец с полной самоотдачей. Не думаю, что я видела у какого-либо другого атлета мышление как у Новака. Иногда он сам навлекает на себя критику. Новак меня действительно поражает. Джоковича так много раз выставляли злодеем. Это двойные стандарты. Ему нужно было выполнять гораздо больше работы, чем Роджеру и Рафе, для поддержания хорошего имиджа. Он всегда карабкается в гору. Когда Новак был моложе, он хотел быть привлекательным для публики, но теперь ему всё равно», — сказала Азаренко в подкасте William Hill's Upfront.