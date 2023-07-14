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Кристофер Юбэнкс трогательно поблагодарил болельщиков за поддержку на Уимблдоне

Кристофер Юбэнкс трогательно поблагодарил болельщиков за поддержку на Уимблдоне
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Американский теннисист Кристофер Юбэнкс трогательно поблагодарил болельщиков за поддержку на Уимблдоне. На турнире спортсмен дошёл до четвертьфинала, обыграв по пути к нему 13-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри и пятую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса, а в 1/4 финала в борьбе в пяти сетах проиграл третьей ракетке мира из России Даниилу Медведеву.

«Дорогой Уимблдон, спасибо за то, что дали мне возможность осуществить мою детскую мечту. Спасибо всей моей семье, друзьям и болельщикам, которые протянули мне руки, чтобы оказать поддержку. Уимблдон-2023 всегда будет занимать особое место в моём сердце», — написал теннисист в социальных сетях.

Напомним, 27-летний Юбэнкс только этой весной впервые вошёл в топ-100 рейтинга ATP, а летом впервые в карьере выиграл титул ATP на турнире на Мальорке. После выступления на Уимблдоне спортсмен поднимется на 31-ю строчку рейтинга ATP.

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