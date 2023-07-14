Камельзон: матч с Алькарасом в полуфинале Уимблдона — настоящий вызов для Медведева

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от полуфинального матча Уимблдона-2023, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

«Алькарас является первым сеяным на Уимблдоне. Он по умолчанию идёт фаворитом. Ещё до начала турнира было понятно, что Карлос в шикарной форме и будет претендовать играть. Но с Алькарасом возможно достойно играть и побеждать его. Медведев тоже является большой фигурой. Матч с Карлосом в полуфинале Уимблдона — настоящий вызов для Даниила. Ему будет очень тяжело сегодня. Не исключаю, что мы можем увидеть пять сетов. Всё покажет игра. Оба теннисиста впервые дошли до данной стадии турнира. Будет упорная борьба до самого последнего розыгрыша. Предсказывать что-то точно нельзя. Шансы у игроков абсолютно равны», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.