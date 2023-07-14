Корнеева — Бартункова: текстовая трансляция матча полуфинала юниорского Уимблдона
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Сегодня, 14 июля, состоятся матчи полуфиналов юниорского Уимблдона. За выход в финал поборется 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева, первая сеяная турнира. Её соперница — 17-летняя чешка Никола Бартункова. Матч спортсменок поставлен вторым запуском на корте №18 и начнётся приблизительно в 14:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Алины Корнеевой и Николы Бартунковой за выход в финал юниорского Уимблдона.
Алина Корнеева в этом сезоне стала победительницей уже двух юниорских турниров «Большого шлема»: на Australian Open она обыграла в финале россиянку Мирру Андрееву, уже выступающую на взрослом уровне, а в финале «Ролан Гаррос» Корнеева обыграла перуанку Луссиану Перес-Аларкон.
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