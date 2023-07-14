Янник Синнер — Новак Джокович: текстовая трансляция матча полуфинала Уимблдона

Сегодня, 14 июля, состоятся полуфинальные матчи Уимблдона в мужском одиночном разряде. В одном из них восьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с семикратным чемпионом турнира сербом Новаком Джоковичем. Встреча спортсменов запланирована первым запуском на центральном корте и начнётся около 15:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Янника Синнера и Новака Джоковича за выход в финал Уимблдона.
Ранее у теннисистов было две личные встречи. Впервые спортсмены встретились во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло в 2021 году: тогда Новак Джокович смог одержать уверенную победу. Сербский спортсмен победил и во втором матче с Янником Синнером — в четвертьфинале Уимблдона в 2022 году, однако тогда итальянец смог навязать борьбу: матч длился пять сетов.
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