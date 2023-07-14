Петкович: Джокович — лучший теннисист в истории. Не понимаю, какие могут быть дискуссии

Бывшая немецкая теннисистка Андреа Петкович поделилась мнением о лучшем теннисисте в истории.

«Я рациональный человек, и есть определённые цифры. Если вы посмотрите на них, то увидите, что Новак Джокович не только выиграл больше всех турниров «Большого шлема» и «Мастерсов», но и дольше всех находился на вершине мирового рейтинга. Я не понимаю, какие могут быть дискуссии. Если спросить, кто больше всего повлиял на теннис за 2000 лет, это другое дело. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, кто является величайшим игроком в истории, и это Новак», — приводит слова Петкович Telegraf.

Сегодня, 14 июля, сербский теннисист Новак Джокович сыграет в полуфинале Уимблдона-2023 с итальянским спортсменом Янником Синнером.