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Азаренко: не думаю, что отстранение россиян и белорусов от Уимблдона-2022 что-то дало

Азаренко: не думаю, что отстранение россиян и белорусов от Уимблдона-2022 что-то дало
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась об отстранении российских и белорусских игроков от участия в Уимблдоне-2022.

«Я не собираюсь сидеть и говорить, что это было хорошее решение. Не думаю, что запрет на участие что-то дал, но у других людей может быть иное мнение. Я хотела пожертвовать деньги на гуманитарную помощь и получила согласие от других игроков. Думаю, это было бы полезнее. Это показало бы наше единство — люди хотят помогать.

В этом году всё по-другому? В том-то и дело. Есть несколько инструментов предотвращения пропаганды. Можно отменить общение с прессой, не устраивать церемоний. Мы хотим играть и делать работу, которой занимались всю свою жизнь. Честно говоря, я не понимаю, как отдельный спортсмен, занимающийся индивидуальным видом спорта, может являться олицетворением своей страны», — сказала Азаренко в подкасте William Hill's Upfront.

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