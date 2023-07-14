Даниил Медведев — Карлос Алькарас: текстовая трансляция матча полуфинала Уимблдона

Сегодня, 14 июля, состоится матч полуфинала Уимблдона, в котором за выход в финал турнира будет бороться российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев. Его соперник — первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас. Встреча спортсменов запланирована вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Карлоса Алькараса за выход в финал Уимблдона.

Ранее у теннисистов было две личные встречи, счёт по победам в которых равный — 1:1. Даниил Медведев выбивал Карлоса Алькараса из второго круга Уимблдона в 2021 году: тогда россиянин уверенно победил в трёх сетах. А испанец был сильнее в финале Индиан-Уэллса в 2023 году: он одержал победу над россиянином в двух сетах.