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Даниил Медведев — Карлос Алькарас: текстовая трансляция матча полуфинала Уимблдона

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: текстовая трансляция матча полуфинала Уимблдона
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Сегодня, 14 июля, состоится матч полуфинала Уимблдона, в котором за выход в финал турнира будет бороться российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев. Его соперник — первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас. Встреча спортсменов запланирована вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Карлоса Алькараса за выход в финал Уимблдона.

Ранее у теннисистов было две личные встречи, счёт по победам в которых равный — 1:1. Даниил Медведев выбивал Карлоса Алькараса из второго круга Уимблдона в 2021 году: тогда россиянин уверенно победил в трёх сетах. А испанец был сильнее в финале Индиан-Уэллса в 2023 году: он одержал победу над россиянином в двух сетах.

Уимблдон (м). 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 17:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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