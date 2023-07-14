Капитан сборной Италии на Кубке Дэвиса: Янник Синнер — гордость страны

Капитан сборной Италии на Кубке Дэвиса теннисист Филиппо Воландри поделился мнением о восьмой ракетке мира итальянце Яннике Синнере, который сегодня, 14 июля, сыграет в полуфинале Уимблдона с семикратным чемпионом турнира Новаком Джоковичем.
«Гордость — вот правильное слово. Теннисист в полуфинале Уимблдона — повод для гордости для меня, для всего нашего тенниса, для всей Италии. Знаю, сколько работы стоит за этим достижением.
Думаю, что Янник и его команда проанализировали прошлогодний матч, взяли то, что сработало, и что-то ещё изменили. Мне кажется, что ключ в победе будет крыться в диагоналях: первый, кто примет мяч с подачи, будет обладать преимуществом в розыгрышах.
Впечатляет, как быстро Синнер адаптировался к траве, особенно по сравнению с прошлым годом. Сначала ему было трудно даже ходить на этом покрытии. Поэтому скорость адаптации кажется впечатляющей», — приводит слова Воландри издание OA sport со ссылкой на SuperTennis.
- 14 июля 2023
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