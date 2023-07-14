Азаренко: в теннисе много плохих журналистов. Им нравится превращать всё в историю о себе

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о работе с журналистами.
«Я всегда уважала журналистов, и я считаю, что они выполняют невероятную работу, но есть очень много плохих журналистов. Тех, которые не проводят никаких исследований, не имеют опыта. Они не углубляются в историю, а некоторым просто нравится превращать всё в историю о себе. Плохие журналисты обычно приходят с уже готовым материалом. Они приняли решение и не спрашивают моего мнения. Это больше про то, что я знаю, что хочу написать, мне просто нужна ваша цитата и всё. Мне пришлось усвоить, что СМИ — важная часть нашей работы. Это может быть сложно, но это продвигает бизнес, помогает вашему имени. Это полезно. Так что приходится иметь дело с обеими сторонами. Вы можете задавать вопросы, только сохраняйте уважение. Все мы люди», — сказала Азаренко в подкасте William Hill's Upfront.
- 14 июля 2023
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