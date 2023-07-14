Хантер и Мертенс вышли в финал Уимблдона в женском парном разряде
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Австралийская теннисистка Сторм Хантер и бельгийская спортсменка Элисе Мертенс, выступающие в дуэте в женском парном разряде, третьи сеяные Уимблдона, уверенно вышли в финал турнира. В 1/2 финала теннисистки в двух сетах обыграли пару Кэролайн Доулхайд (США)/Чжан Шуай (Китай): 6:1, 6:1.
Спортсменки провели на корте №1 всего 55 минут. За это время Хантер и Мертенс выполнили три эйса и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Доулхайд и Шуай нет ни одного эйса и брейк-пойнта. Каждая из пар допустила по две двойные ошибки.
В финале Хантер и Мертенс сыграют с победительницами матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Барбора Стрыцова (Чехия) — Мари Боузкова (Чехия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).
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