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Хантер и Мертенс вышли в финал Уимблдона в женском парном разряде

Хантер и Мертенс вышли в финал Уимблдона в женском парном разряде
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Австралийская теннисистка Сторм Хантер и бельгийская спортсменка Элисе Мертенс, выступающие в дуэте в женском парном разряде, третьи сеяные Уимблдона, уверенно вышли в финал турнира. В 1/2 финала теннисистки в двух сетах обыграли пару Кэролайн Доулхайд (США)/Чжан Шуай (Китай): 6:1, 6:1.

Спортсменки провели на корте №1 всего 55 минут. За это время Хантер и Мертенс выполнили три эйса и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Доулхайд и Шуай нет ни одного эйса и брейк-пойнта. Каждая из пар допустила по две двойные ошибки.

В финале Хантер и Мертенс сыграют с победительницами матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Барбора Стрыцова (Чехия) — Мари Боузкова (Чехия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Уимблдон — парный разряд (ж). 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 15:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
К. Доулхайд Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Сторм Хантер
Австралия
Сторм Хантер
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Хантер Э. Мертенс
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