Джокович — Синнер: сербский теннисист уверенно забрал первый сет 1/2 финала Уимблдона
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Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович уверенно забрал первый сет матча полуфинала турнира, в котором он играет с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Текущий счёт — 6:3.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Новака Джоковича и Янника Синнера за выход в финал Уимблдона.
Спортсмены играют первым запуском на центральном корте Уимблдона. Первый сет матча длился 40 минут, уже стартовал следующий отрезок игры.
Победитель этого матча в финале поборется за победу с теннисистом, который выиграет второй матч полуфинала: вечером на центральном корте встретятся третья ракетка мира из России Даниил Медведев и первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.
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