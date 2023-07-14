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Джокович — Синнер: сербский теннисист уверенно забрал первый сет 1/2 финала Уимблдона

Джокович — Синнер: сербский теннисист уверенно забрал первый сет 1/2 финала Уимблдона
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Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович уверенно забрал первый сет матча полуфинала турнира, в котором он играет с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Текущий счёт — 6:3.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Новака Джоковича и Янника Синнера за выход в финал Уимблдона.

Спортсмены играют первым запуском на центральном корте Уимблдона. Первый сет матча длился 40 минут, уже стартовал следующий отрезок игры.

Победитель этого матча в финале поборется за победу с теннисистом, который выиграет второй матч полуфинала: вечером на центральном корте встретятся третья ракетка мира из России Даниил Медведев и первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.

Уимблдон (м). 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 15:40 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		1      
6 		0      
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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