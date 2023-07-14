Джокович — Синнер: сербский теннисист уверенно забрал первый сет 1/2 финала Уимблдона

Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович уверенно забрал первый сет матча полуфинала турнира, в котором он играет с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Текущий счёт — 6:3.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Новака Джоковича и Янника Синнера за выход в финал Уимблдона.

Спортсмены играют первым запуском на центральном корте Уимблдона. Первый сет матча длился 40 минут, уже стартовал следующий отрезок игры.

Победитель этого матча в финале поборется за победу с теннисистом, который выиграет второй матч полуфинала: вечером на центральном корте встретятся третья ракетка мира из России Даниил Медведев и первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.