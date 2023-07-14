Петрова: кажется, что в этот раз Медведев не выдержит давления Алькараса

Российская теннисистка, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA в парном разряде Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матча полуфинала Уимблдона, в котором за выход в финал турнира поборются третья ракетка мира из России Даниил Медведев и первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.

«Склоняюсь к Алькарасу. Делаю выбор в пользу его молодости, резкости, сумасшедшей физической подготовки. Конечно, хотелось бы, чтобы Даня изнурил его и довёл до пятого сета. Может быть, к пятой партии силы бы немножко закончились у Карлоса, потому что он в каждом розыгрыше выкладывается по максимуму, тащит все мячи. Но Алькарас играет более резко, не боится идти вперёд и играть первым номером. Даня всё-таки такой игрок, который ждёт нужного момента, хорошо отрабатывает заднюю линию и хорошо обводит. Но мне кажется, что в этот раз Даня не выдержит давления Карлоса», — приводит слова Петровой издание GoTennis.