Джокович — Синнер: сербский теннисист увеличил преимущество в 1/2 финала Уимблдона
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Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович увеличил преимущество в полуфинале травяного турнира «Большого шлема» с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Джокович выиграл второй сет – 6:4. Общий счёт в матче после двух сетов стал — 6:3, 6:4 в пользу сербского теннисиста.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новака Джоковича и Янника Синнера в полуфинале Уимблдона-2023.
Уимблдон (м). 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 15:40 МСК
8
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
0 : 2
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|3
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|4
|6
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|6
|5
2
Новак Джокович
Н. Джокович
За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде победитель этого матча сыграет либо с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, либо с лидером рейтинга АТР представителем Испании Карлосом Алькарасом. Полуфинальный матч с их участием состоится сегодня, 14 июля, позднее.
Комментарии
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