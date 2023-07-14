Джокович — Синнер: сербский теннисист увеличил преимущество в 1/2 финала Уимблдона

Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович увеличил преимущество в полуфинале травяного турнира «Большого шлема» с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Джокович выиграл второй сет – 6:4. Общий счёт в матче после двух сетов стал — 6:3, 6:4 в пользу сербского теннисиста.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новака Джоковича и Янника Синнера в полуфинале Уимблдона-2023.

За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде победитель этого матча сыграет либо с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, либо с лидером рейтинга АТР представителем Испании Карлосом Алькарасом. Полуфинальный матч с их участием состоится сегодня, 14 июля, позднее.