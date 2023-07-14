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Новак Джокович обыграл Янника Синнера и в девятый раз вышел в финал Уимблдона

Новак Джокович обыграл Янника Синнера и в девятый раз вышел в финал Уимблдона
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Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович в девятый раз вышел в финал травяного турнира «Большого шлема». В полуфинальном матче соревнований Джокович нанёс поражение восьмой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Джокович 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из девяти брейк-пойнтов. Синнер выполнил восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и не использовл ни одну из шести возможностей взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новака Джоковича и Янника Синнера в полуфинале Уимблдона-2023.

За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде Джокович сыграет либо с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, либо с лидером рейтинга АТР представителем Испании Карлосом Алькарасом. Полуфинальный матч с их участием состоится сегодня, 14 июля, позднее.

Уимблдон (м). 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 15:40 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 6 4    
6 		6 7 7    
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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