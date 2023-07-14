Новак Джокович обыграл Янника Синнера и в девятый раз вышел в финал Уимблдона

Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович в девятый раз вышел в финал травяного турнира «Большого шлема». В полуфинальном матче соревнований Джокович нанёс поражение восьмой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.
Джокович 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из девяти брейк-пойнтов. Синнер выполнил восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и не использовл ни одну из шести возможностей взять подачу соперника.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новака Джоковича и Янника Синнера в полуфинале Уимблдона-2023.
За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде Джокович сыграет либо с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, либо с лидером рейтинга АТР представителем Испании Карлосом Алькарасом. Полуфинальный матч с их участием состоится сегодня, 14 июля, позднее.
- 14 июля 2023
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