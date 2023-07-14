Новак Джокович установил рекорд по числу финалов турниров «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович в девятый раз вышел в финал Уимблдона. На турнирах «Большого шлема» для Новака это будет уже 35-й финал. Это абсолютный рекорд как среди мужчин, так и среди женщин.
Американка Крис Эверт играла в 34 финалах, её соотечественница Серена Уильямс – в 33 решающих матчах. На счету Мартины Навратиловой 32 финала, а у Штеффи Граф – 31. Столько же у швейцарца Роджера Федерера. Испанец Рафаэль Надаль провёл на мэйджорах 30 финальных поединков.
Джокович – семикратный чемпион Уимблдона. Из восьми проведённых финалов серб проиграл лишь однажды – в 2013 году британцу Энди Маррею со счётом 4:6, 5:7, 4:6.
За главный трофей Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде Джокович сыграет либо с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, либо с лидером рейтинга АТР представителем Испании Карлосом Алькарасом.
- 14 июля 2023
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