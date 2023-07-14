Медведев — Алькарас: россиянин проиграл первый сет испанцу

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл первый сет полуфинального матча Уимблдона лидеру рейтинга АТР испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 3:6. Первый сеяный сделал брейк в восьмом гейме.

За 35 минут соперники не допустили ни одной двойной ошибки, Медведев выполнил два эйса.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас в полуфинале Уимблдона.

За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде победитель этого матча сыграет с семикратным чемпионом травяного турнира «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Медведев и Алькарас никогда ранее не играли в полуфинале Уимблдона, лучшим достижением обоих был выход в 1/8 финала.