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Медведев — Алькарас: россиянин проиграл первый сет испанцу

Медведев — Алькарас: россиянин проиграл первый сет испанцу
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл первый сет полуфинального матча Уимблдона лидеру рейтинга АТР испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 3:6. Первый сеяный сделал брейк в восьмом гейме.

За 35 минут соперники не допустили ни одной двойной ошибки, Медведев выполнил два эйса.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас в полуфинале Уимблдона.

Уимблдон (м). 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 18:55 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		4      
3 		3      
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде победитель этого матча сыграет с семикратным чемпионом травяного турнира «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Медведев и Алькарас никогда ранее не играли в полуфинале Уимблдона, лучшим достижением обоих был выход в 1/8 финала.

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