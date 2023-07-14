Медведев — Алькарас: россиянин в сете от завершения борьбы на Уимблдоне

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй сет полуфинального матча Уимблдона лидеру рейтинга АТР испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 3:6. Первый сет принёс аналогичный результат, только теперь Алькарас сделал брейк уже в третьем гейме второй партии. Счёт в матче – 6:3, 6:3 в пользу испанца. Финалист может определиться уже в следующей партии.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас в полуфинале Уимблдона.
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За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде победитель этого матча сыграет с семикратным чемпионом травяного турнира «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Медведев и Алькарас никогда ранее не играли в полуфинале Уимблдона, лучшим достижением обоих был выход в 1/8 финала.
- 14 июля 2023
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