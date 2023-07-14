Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Алькарас: россиянин в сете от завершения борьбы на Уимблдоне

Медведев — Алькарас: россиянин в сете от завершения борьбы на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй сет полуфинального матча Уимблдона лидеру рейтинга АТР испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 3:6. Первый сет принёс аналогичный результат, только теперь Алькарас сделал брейк уже в третьем гейме второй партии. Счёт в матче – 6:3, 6:3 в пользу испанца. Финалист может определиться уже в следующей партии.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас в полуфинале Уимблдона.

Уимблдон (м). 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 18:55 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 3    
3 		3 0    
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде победитель этого матча сыграет с семикратным чемпионом травяного турнира «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Медведев и Алькарас никогда ранее не играли в полуфинале Уимблдона, лучшим достижением обоих был выход в 1/8 финала.

Материалы по теме
Медведев в сете от поражения от Алькараса на Уимблдоне! А Джокович уже в финале. LIVE!
Live
Медведев в сете от поражения от Алькараса на Уимблдоне! А Джокович уже в финале. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023