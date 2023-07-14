Шакира присутствует на трибунах Уимблдона-2023 во время матча Медведева с Алькарасом
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Известная колумбийская певица Шакира присутствует на трибунах на полуфинальном матче Уимблдона-2023.
Фото: Скриншот трансляции Уимблдона
В эти минуты проходит полуфинальный матч Уимблдона, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проигрывает два сета лидеру рейтинга АТР испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу. Счёт в матче – 6:3, 6:3 в пользу испанца.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас в полуфинале Уимблдона.
Уимблдон (м). 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 18:55 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
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3
Даниил Медведев
Д. Медведев
За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде победитель этого матча сыграет с семикратным чемпионом травяного турнира «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который в трёх сетах одержал победу над итальянцем Янником Синнером.
Комментарии
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