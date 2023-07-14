Шакира присутствует на трибунах Уимблдона-2023 во время матча Медведева с Алькарасом

Известная колумбийская певица Шакира присутствует на трибунах на полуфинальном матче Уимблдона-2023.

Фото: Скриншот трансляции Уимблдона

В эти минуты проходит полуфинальный матч Уимблдона, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проигрывает два сета лидеру рейтинга АТР испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу. Счёт в матче – 6:3, 6:3 в пользу испанца.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас в полуфинале Уимблдона.

За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде победитель этого матча сыграет с семикратным чемпионом травяного турнира «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который в трёх сетах одержал победу над итальянцем Янником Синнером.