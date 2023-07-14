Медведев проиграл Алькарасу и не сумел выйти в финал Уимблдона-2023

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал Уимблдона-2023. В полуфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев уступил лидеру рейтинга АТР испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Алькарас выполнил четыре эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов.
Медведев и Алькарас никогда ранее не играли в полуфинале Уимблдона, лучшим достижением обоих был выход в 1/8 финала.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас в полуфинале Уимблдона.
За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде Алькарас сыграет с семикратным чемпионом травяного турнира «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
- 14 июля 2023
-
21:38
-
21:31
-
21:23
-
21:07
-
21:06
-
20:57
-
20:44
-
20:31
-
20:06
-
19:58
-
19:29
-
19:03
-
18:58
-
18:27
-
17:43
-
17:18
-
16:51
-
16:45
-
16:18
-
16:14
-
15:43
-
15:11
-
14:48
-
14:47
-
14:18
-
14:04
-
13:54
-
13:53
-
13:14
-
12:58
-
12:51
-
12:44
-
12:31
-
12:22
-
12:00