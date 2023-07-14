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Медведев проиграл Алькарасу и не сумел выйти в финал Уимблдона-2023

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал Уимблдона-2023. В полуфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев уступил лидеру рейтинга АТР испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Алькарас выполнил четыре эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов.

Медведев и Алькарас никогда ранее не играли в полуфинале Уимблдона, лучшим достижением обоих был выход в 1/8 финала.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас в полуфинале Уимблдона.

За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде Алькарас сыграет с семикратным чемпионом травяного турнира «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.