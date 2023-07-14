Алькарас — о выходе в финал: пришло время продолжать мечтать
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Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал свою победу в полуфинале над российским теннисистом Даниилом Медведевым (третий в рейтинге АТР).
«Сыграть в финале здесь, на Уимблдоне… Честно говоря, я не могу в это поверить. Всё, что я могу сказать, это то, что я буду наслаждаться этим удивительным моментом, и пришло время продолжать мечтать», – сказал Алькарас в интервью на корте после матча.
В полуфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 3:6, 3:6.
За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде Алькарас сразится с семикратным чемпионом травяного турнира «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
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