Алькарас — о выходе в финал: пришло время продолжать мечтать

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал свою победу в полуфинале над российским теннисистом Даниилом Медведевым (третий в рейтинге АТР).

«Сыграть в финале здесь, на Уимблдоне… Честно говоря, я не могу в это поверить. Всё, что я могу сказать, это то, что я буду наслаждаться этим удивительным моментом, и пришло время продолжать мечтать», – сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

В полуфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 3:6, 3:6.

За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде Алькарас сразится с семикратным чемпионом травяного турнира «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.