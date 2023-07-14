Алькарас — о финале с Джоковичем: все знают, что он легенда, но я буду бороться

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мыслями о предстоящем матче финала Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем (второй в рейтинге АТР).
«Что я могу сказать? Все знают, что он легенда. Это будет очень, очень сложно (смеётся). Но я буду бороться. Я буду верить в себя, что смогу победить его здесь (смеётся)», – сказал Алькарас в интервью на корте после матча.
В полуфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас одержал победу над российским теннисистом третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде семикратный чемпион Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович сыграет с лидером рейтинга АТР представителем Испании Карлосом Алькарасом.
- 14 июля 2023
-
21:38
-
21:31
-
21:23
-
21:07
-
21:06
-
20:57
-
20:44
-
20:31
-
20:06
-
19:58
-
19:29
-
19:03
-
18:58
-
18:27
-
17:43
-
17:18
-
16:51
-
16:45
-
16:18
-
16:14
-
15:43
-
15:11
-
14:48
-
14:47
-
14:18
-
14:04
-
13:54
-
13:53
-
13:14
-
12:58
-
12:51
-
12:44
-
12:31
-
12:22
-
12:00