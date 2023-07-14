Алькарас — о финале с Джоковичем: все знают, что он легенда, но я буду бороться

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мыслями о предстоящем матче финала Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем (второй в рейтинге АТР).

«Что я могу сказать? Все знают, что он легенда. Это будет очень, очень сложно (смеётся). Но я буду бороться. Я буду верить в себя, что смогу победить его здесь (смеётся)», – сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

В полуфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас одержал победу над российским теннисистом третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде семикратный чемпион Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович сыграет с лидером рейтинга АТР представителем Испании Карлосом Алькарасом.