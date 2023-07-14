Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — о финале с Джоковичем: все знают, что он легенда, но я буду бороться

Алькарас — о финале с Джоковичем: все знают, что он легенда, но я буду бороться
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мыслями о предстоящем матче финала Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем (второй в рейтинге АТР).

«Что я могу сказать? Все знают, что он легенда. Это будет очень, очень сложно (смеётся). Но я буду бороться. Я буду верить в себя, что смогу победить его здесь (смеётся)», – сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

В полуфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас одержал победу над российским теннисистом третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

За главный трофей Уимблдона в мужском одиночном разряде семикратный чемпион Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович сыграет с лидером рейтинга АТР представителем Испании Карлосом Алькарасом.

Материалы по теме
Медведев проиграл Алькарасу и не сумел выйти в финал Уимблдона-2023
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023