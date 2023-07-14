Определились финалисты Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде

На Уимблдонском теннисном турнире завершились полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде и стали известны участники решающего матча за трофей.
Семикратный чемпион травяного турнира «Большого шлема» Новак Джокович уверенно вышел в финал, где ему предстоит защищать титул. В полуфинальном матче Джокович за 2 часа 46 минут нанёс поражение восьмому сеяному итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Предстоящий финал станет для Джоковича девятым на Уимблдоне и 35-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным рекордом как среди мужчин, так и среди женщин.
Защищать титул Джоковичу предстоит в матче с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. 20-летний испанец не испытал проблем в полуфинальном матче с третьим сеяным российским теннисистом Даниилом Медведевым, взяв верх над соперником со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
В воскресенье, 16 июля, Алькарас впервые сыграет в финале Уимблдона, где его соперником будет Джокович.
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