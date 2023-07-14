Чесноков: у Медведева были шансы зацепиться с Алькарасом, но он ими не воспользовался

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в полуфинальном матче Уимблдона.
«Первый сет, до счёта 4:3, был просто потрясающим — такие скорости, такой уровень тенниса. Потом какие-то маленькие ошибки и брейк — это дало уверенность Алькарасу. И всё. Алькарас играет нереально. Психологически он чистый. С Даниилом он играет в ту точку, которую ему неудобно — против хода, выход к сетке с подачи.
В третьем сете Даня сделал обратный брейк, а потом на своей две двойные — ё-моё. Это всё даёт уверенность Алькарасу. Много ошибок. У Даниила были шансы зацепиться, но их не использовал. При счёте 5:3 в третьем сете я ушёл. Знаю, что последний гейм выиграл Алькарас. Я ждал, что будет какая-то интрига. Хотя понимал, что Алькарас фаворит.
В третьем сете Алькарас дал возможность Даниилу реанимироваться, но он это не использовал. Вот это очень жалко. На сегодняшний день Алькарас играет феноменально. Доказывает, что он первая ракетка в мире. Финал должен получиться хорошим. Я думаю, что опыт и молодость столкнутся и будет интрига», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 14 июля 2023
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