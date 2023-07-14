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Новак Джокович: я выйду на этот финал, как на первый

Новак Джокович: я выйду на этот финал, как на первый
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Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о том, каким будет финал, если вопрос погони за рекордом уже не стоит.

«Если честно, я не чувствую особой разницы. У меня всегда самые высокие амбиции – выиграть титул. Это не изменилось из-за моего места в истории. Может, кто-то думает, что победа на «Ролан Гаррос» стала для меня большим облегчением, потому что я стал единственным с 23 «Шлемами». Но это не так. Давление всегда высоко. При выходе на каждый матч у меня по-прежнему мурашки, мандраж и нервы. И я выйду на этот финал, как на первый.

Я не хочу относиться к этому финалу более расслабленно, чем к предыдущим. У меня будет серьёзный и профессиональный подход, как обычно», – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

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