Новак Джокович: тай-брейки на траве — самые нервные, всё может решить одно или два очка

Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о своей игре на тай-брейках.

«Почему я так силён на тай-брейках, а соперники проигрывают? А почему нет? Да, знаю о своей серии на тай-брейках. Чем дольше продолжается эта серия, тем более несгибаемым я становлюсь в конкретно этих ситуациях.

Теперь на тай-брейках я чувствую себя увереннее соперников. Думаю, они тоже знают о моей победной серии. В плане психологии это важный фактор. Я уступал 1:3 на тай-брейке, он подарил мне очко на двойной ошибке, и я вернулся в игру. А ведь счёт мог стать 1:4, и кто знает, чем бы тогда закончилось?

Тай-брейк – это рискованное дело, потому что на траве всё может решить одно или два очка. Сделал двойную ошибку или запорол первую подачу, а потом соперник здорово сыграл на приёме. И дальше можешь хоть до конца тай-брейка удерживать свою подачу, но этого может быть достаточно. Тай-брейки на траве – самые нервные, потому что у тебя может не быть много шансов на затяжные розыгрыши. Он не лучшим образом сыграл последние три-четыре очка, наделал ошибок. Я старался утянуть его в розыгрыш, нанести ещё один удар, и этого хватило», – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.