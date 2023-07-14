Кто станет чемпионом Уимблдона-2023?
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Сегодня, 14 июля, состоялись полуфинальные матчи Уимблдона-2023, в результате которых определилась пара финалистов престижного травяного турнира.
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет с семикратным чемпионом травяного турнира «Большого шлема» Новаком Джоковичем.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет чемпионом Уимблдона-2023?
Новак Джокович уверенно вышел в финал, в полуфинальном матче обыграв восьмого сеяного итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). В параллельном матче 20-летний испанец Карлос Алькарас одержал победу над третьим сеяным российским теннисистом Даниилом Медведевым, взяв верх над соперником со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
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