Джокович — об Алькарасе: он молод, голоден. Я тоже голоден, так что давайте устроим пир

Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о первой ракетке мира испанце Карлосе Алькарасе.

«Наверное, это самый ожидаемый финал с самого начала турнира. Я, Алькарас, для него это первый финал Уимблдона. Он так молод, но так невероятно стабилен, в том числе и на траве. Думаю, мало кто ожидал от него этого, потому что его игра заточена на грунт и более медленный хард. Но он успешно адаптируется к поверхностям, требованиям и соперникам.

Это великолепное качество. То, что я смог постоянно развиваться, адаптироваться и подстраивать игру в зависимости от вызовов, всегда было одной из моих главных сильных сторон. И он тоже это делает уже в самом начале карьеры. Мои поздравления ему. Потрясающий игрок. И вне корта тоже отличный малый. Он уважает всех, уважает историю спорта. О нём не сказать ничего плохого.

Здесь он впечатляет, он уже выстроил очень точную игру на траве. Если судить по тому, как выступали все игроки, это лучший финал из возможных. Мы оба в отличной форме, оба хорошо играем.

Без сомнения, я хочу взять этот титул. Это будет большой вызов, самый большой из всех, который мог мне выпасть в этот момент, с какой стороны ни посмотри. И в плане физики, и эмоционально, и психологически.

Он – один из самых быстрых игроков в туре. На корте он может всё. Я тоже себя считаю совершенным игроком. В Париже у нас был хороший матч, пока у него не начались проблемы с физикой. Мы играли на очень высоком уровне.

Здесь – совсем другие условия, трава – это совсем не грунт. Да, у меня больше опыта финалов «Шлемов» и Уимблдонов, но он всё равно в великолепной форме и очень мотивирован. Он молод. Он голоден. Я тоже голоден, так что давайте устроим пир!» – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.