«Это не ужасный матч». Медведев — о проигрыше Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в полуфинале Уимблдона от первой ракетке мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 3:6, 3:6, 3:6.
Ранее лучшим достижением и Медведева, и Алькараса на Уимблдоне был выход в 1/8 финала.
«Тяжёлый матч, он хорошо играл. Я же играл не так уж плохо, но мог и лучше. Лучше подавать. Но это не ужасный матч. Но очень тяжёлый, играли на Центральном корте, он отличается от Корта 1. Я это знал. Надо адаптироваться. Не в первый раз мне приходиться адаптироваться к другим кортам. Это нелегко, потому что я не тренировался на Центральном корте до сегодняшнего утра. У меня было полчаса.
Корт был более влажным, мяч скользил по траве, я часто не попадал, потому что слишком поздно успевал к мячу. На траве самое главное – это ритм. Сегодня мне его не хватало, особенно на приёме», — сказал Медведев на пресс-конференции.
- 14 июля 2023
-
23:20
-
22:32
-
22:18
-
22:09
-
21:52
-
21:38
-
21:31
-
21:23
-
21:07
-
21:06
-
20:57
-
20:44
-
20:31
-
20:06
-
19:58
-
19:29
-
19:03
-
18:58
-
18:27
-
17:43
-
17:18
-
16:51
-
16:45
-
16:18
-
16:14
-
15:43
-
15:11
-
14:48
-
14:47
-
14:18
-
14:04
-
13:54
-
13:53
-
13:14
-
12:58