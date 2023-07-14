Даниил Медведев сравнил Карлоса Алькараса с «Большой тройкой»

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, что самое сложное в матчах с лидером рейтинга АТР 20-летним испанцем Карлосом Алькарсом.

В полуфинале Уимблдона Медведев проиграл Алькарасу со счётом 3:6, 3:6, 3:6.

«Он очень сильный игрок. Можно сравнить с потрясающей «Большой тройкой», которая выиграла столько «Шлемов». Он похож на них. Ему 20, а у него уже есть один «Шлем». Он здорово играет и столько недель провёл в ранге первой ракетки.

Но в то же время я раньше обыгрывал лучших игроков мира, в том числе из «Большой тройки». Роджера не обыгрывал, но мы с ним и не играли после того, как я закрепился в топ-10. Надо показывать свой абсолютно лучший теннис. Я играл неплохо, но не на своём лучшем уровне. А против таких, как Карлос, Новак, Рафа, надо только так. Может, с другими и можно играть неплохо, у тебя всё равно будут шансы и ты найдёшь, за что зацепиться. Чтобы победить Карлоса, надо показать свою лучшую игру. К сожалению, сегодня было не так», — сказал Медведев на пресс-конференции.