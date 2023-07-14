Медведев нашёл положительные моменты в поражении от Алькараса в полуфинале Уимблдона

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как переживает поражения в важных матчах.

В полуфинале Уимблдона Медведев проиграл первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 3:6, 3:6.

«Как переживаю поражения? По-разному. Я пока не знаю как, потому что перед турниром… Если бы меня спросили, согласен ли я на полуфинал, я бы сказал и да, и нет. Если я дошёл до полуфинала, то хочу выиграть его. Хочу играть в воскресенье с Новаком. Хочу попробовать завоевать трофей. Но пока что это мой лучший Уимблдон. Обычно на траве я не чувствую себя потрясающе, а эти две недели чувствовал себя прекрасно.

Обычно после поражений стараюсь найти положительные моменты. Я попал в четвёрку лучших игроков турнира наряду с потрясающими игроками – Янником, Новаком и Карлосом. После того как у «Большой тройки» пошли травмы и прочее, нечасто до полуфиналов «Шлемов» доходили действующие топ-3, обычно всегда были сенсации.

Здорово, что я снова доказал, что могу выходить в решающие стадии главных турниров. Но я расстроен поражением. Единственное, что можно себе сказать – в следующий раз старайся лучше. Попробуй выиграть «Шлем» в следующий раз. Попробуй обыграть Алькараса или того, кто будет в следующий раз. Только так, пока не закончишь карьеру», — сказал Медведев на пресс-конференции.