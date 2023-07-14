Медведев ответил на вопрос, сможет ли Алькарас обыграть Джоковича в финале Уимблдона

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, сможет ли лидер рейтинга АТР 20-летний испанец Карлос Алькарас обыграть в финале Уимблдона семикратного победителя турнира серба Новака Джоковича.

«Может ли Карлос обыграть Новака? Думаю, да. Они никогда не играли на траве. Не хочу даже считать, сколько матчей подряд Новак выиграл на Уимблдоне – 30 с чем-то. Будет тяжело, потому что придётся играть против человека, который здесь почти не проигрывает.

Должен быть интересный матч. Что меня удивило… Мы говорим о том, что я недостаточно хорошо сыграл, но некоторые игроки здесь навязывали борьбу Карлосу. Харри выиграл у него сет и вёл в четвёртом с брейком. Берреттини полтора сета доставлял ему немало проблем. К сожалению, у меня это не получилось, поэтому я расстроен. Другие смогли, а я в полуфинале не смог. Но, может, и он стал играть лучше.

Будет интересный финал. Первая и вторая ракетки мира. Даже если у меня великолепный сезон, они всё равно далеко оторвались в гонке, потому что на каждом турнире далеко заходят. Нельзя уверенно сказать, кто выиграет. Будет тяжёлый матч», — сказал Медведев на пресс-конференции.