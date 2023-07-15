Алькарас — об игре 1/2 финала: один из моих лучших матчей на траве, оценю его на 8 из 10

Лидер рейтинга АТР испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о своей победе в полуфинальном матче Уимблдона-2023.
«Я сыграл здорово. Действительно хороший уровень тенниса и тактики, пока что один из моих лучших матчей на траве. Да и не только на траве, но и вообще в туре. Оценю его на 8 из 10. Очень рад, что вышел в финал.
Насколько мне теперь нравится трава? Возможно, она станет моей любимой поверхностью. Да нет, я всегда любил играть на траве, после этого года, возможно, полюблю ещё больше.
Возможность обыграть чемпиона придаёт ещё больше мотивации. А ещё круче – играть в финале против легенды нашего спорта. Если я выиграю Уимблдон, да ещё и против Новака, то это будет что-то потрясающее. Если хочешь быть лучшим, надо обыгрывать лучших, а Новак один из них. Будет здорово, если у меня получится», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
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