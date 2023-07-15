Даниил Медведев оценил свои достижения на нелюбимых покрытиях в сезоне-2023

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, который считается специалистом по харду, ответил на вопрос, что считает более значимым достижением в сезоне-2023 на своих нелюбимых покрытиях – победу на грунтовом «Мастерсе» в Риме или выход в полуфинал Уимблдона. И тот, и другой результат впервые покорились россиянину.
«Не знаю. Сложно сказать, «Мастерс» – важный турнир, но «Большой шлем» важнее. Тут игра до трёх побед, тяжелее в теннисе не бывает. Но «Мастерс» – тоже важный турнир. Скажу, что на данный момент одинаково. Но посмотрим, смогу ли я дальше показать лучший результат на «Шлеме», чем здесь. На грунте, кроме «Ролан Гаррос», лучше уже не выступишь, потому что «Мастерс» – второй по важности после «Шлема». Посмотрим, где я смогу зайти дальше, здесь или на «Ролан Гаррос», — сказал Медведев на пресс-конференции.
В полуфинале Уимблдона Медведев проиграл первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 3:6, 3:6.
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